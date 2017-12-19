صور الأبطال تزين الممرات.. والعويس أول الحاضرين

الرياض - عبدالرحمن مشبب وخالد الرشيد | Tuesday, 19 December 2017 - 00:00 am

زينت صور لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، الذين شاركوا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، الممرات الخارجية المؤدية إلى مقر الصالات الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، وظهرت الصور بشكل لافت للانتباه.



منظر رائع

وزعت الهيئة العامة للرياضة أكثر من 800 علم للمملكة العربية السعودية، على مقاعد الحضور في المكان المخصص لضيوف الحفل من فنانين والمدرجات التي يوجد فيه الإعلاميون، ورفرفت الإعلام فور بداية الحفل في منظر رائع، وسط تفاعل كبير من الحضور.



تنظيم مميز

شهد حفل الهيئة العامة للرياضة تنظيماً عالياً لاقى استحسان الحضور والضيوف إذ شهد دخول وتوافد الشخصيات والوفود الحاضرة للمهرجان سلاسة كبيرة وسهولة في الخروج ومشاهدة الحفل بأريحية تامة، بدأت بالاستقبال من البوابة الخارجية وصولاً إلى المقعد المخصص لكل ضيف.



روابط الأندية

وجدت روابط أندية النصر والأهلي والاتحاد والهلال والوحدة، في الحفل وذلك لتكريمها بعد دعمها الكبير وقيادتها للجماهير السعودية خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وكانت أهازيج صالح القرني وأغاني المنتخب قد أشعلت المدرجات والجماهير والحضور.



ترجمة ولغات

رافق 15 شاباً يجيدون اللغتين الإنجليزية والبرتغالية، اللاعبين العالميين، وشهد الحفل توزيعاً منظماً لكل فئة من الضيوف بدأت بالضيوف من خارج السعودية وفناني الخليج والعرب، ثم لاعبي المنتخب السعودي.



إقبال واسع

وجدت 15 عربة من عربات الفود تركس في الساحة الخارجية للحفل الذي أقيم مساء أمس في الصالات الخضراء، وشهدت إقبالاً واسعاً من الحضور على وجبات الفود تركس ومبيعات كبيرة، وأبدى أحد ملاك الترك سعادته الكبيرة بالوجود في حفل تكريم نجوم الأخضر بعد الوصول للمونديال.



العويس الأول

كان محمد العويس حارس مرمى فريق الأهلي والمنتخب السعودي، أول لاعبي الأخضر وصولاً إلى قاعة الحفل وجاء بعده رباعي الأهلي تيسير الجاسم وعبدالفتاح عسيري وسعيد المولد وعلي عواجي.



تنظيم أمني

شهد الحفل تنظيماً أمنياً على مستوى عــالٍ، إذ كانــت هناك سلاسة في حركة السيارات، ووجدت سيارات الدفــاع المدني والهلال الأحمر وشركة الكهرباء، وبدأت الاستعدادات منذ الساعة الثانية بعد الظهر حتى ختام الحفل في ساعة متأخرة.



البداية برازيلي

بدأ تقديم اللاعبين للدخول إلى قاعة الاحتفال من الزميلين بتال القوس وتركي العجمة مقدمي الحفل بالبرازيلي رونالدو تلاه زميله روبرتو كارلوس ثم الإيطالي باولو مالديني وريفالدو والبرتغالي لويس فيجو ودروجبا وكارلوس بويول وراين جيجز.