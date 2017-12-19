هزازي: اللاعبون رفعوا رؤوسنا

الرياض ـ حمد الصويلحي | Tuesday, 19 December 2017 - 00:00 am

امتدح نايف هزازي مهاجم فريق التعاون الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي جهود الهيئة العامة للرياضة وسعيها لإقامة هذه الاحتفالية الكبيرة التي يستحقها جميع رياضيي الوطن، وقال: "شكراً لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمه اللامحدود وتكريمه لنجوم المنتخب السعودي سواء الحاليين أو القدامى الذين مثلوا كرة القدم خير تمثيل"، مؤكداً أن جميع اللاعبين يستحقون هذه الاحتفالية، وأنهم رفعوا رأس كل مواطن سعودي بهذا التأهل، متمنياً أن يكون هو شخصياً موجوداً في هذا المحفل العالمي الكبير.