الاتفاق يطلق الهاجري ويعلق إبراهيم

الدمام ـ خالد الشايع | Tuesday, 19 December 2017 - 00:00 am

تراجعت إدارة نادي الاتفاق عن موقفها حيال رفض التحاق الدولي الكويتي فهد الهاجري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب بلاده وسمحت له بالمغادرة للانضمام إلى المعسكر الكويتي استعداداً لخوض منافسات دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين التي تنطلق الجمعة المقبل في الكويت.

ووجد اللاعب أمس مع زملائه لاعبي الكويت في المعسكر الإعدادي، في الوقت الذي لا تزال فيه مشاركة العراقي أحمد إبراهيم مع منتخب بلاده معلقة حتى الآن.

وبرر خالد الناصر، المتحدث الرسمي لنادي الاتفاق السماح للهاجري بالمشاركة مع منتخب بلاده وتعليق انضمام إبراهيم إلى وجود أمور تتعلق باحتياجات الفريق.