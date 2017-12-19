الأهلي يتعاقد مع محترف بدفعة “السعودية”

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 19 December 2017 - 00:00 am

كشفت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أن الخطوط العربية السعودية الراعي الرسمي للنادي الأهلي، ستودع خلال الأسبوعين المقبلين دفعة من مبلغ الرعاية حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وينتظر أن يستفيد النادي الأهلي من دفعة الخطوط السعودية في التعاقد مع محترف أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتويـــة لتدعيـــم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وعـلى صعيــد آخر، يفتتـــح بعد صلاة العشاء مساء غد الأربعاء الأمير تركي بن محمد الفيصل رئيس النادي الأهلي متجر النادي الجديد، والواقع في واجهة النادي الشمالية على شارع التحلية.