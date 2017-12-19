الاتحاد يخفض مستحقات عبد الغني

جدة ـ ماجد هود | Tuesday, 19 December 2017 - 00:00 am

أقنعت إدارة نادي الاتحاد سامي عبد الغني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم المنتقل إلى صفوف هجر بتخفيض مستحقاته التي يطالب بها النادي من 380 ألف ريال إلى 300 ألف ريال.

وكشفت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أن مسؤول الاحتراف في نادي الاتحاد وصل مع اللاعب إلى اتفاق على تنازله عن 80 ألف ريال.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن إدارة الاتحاد وعدت اللاعب بتسليمه مستحقاته خلال فبراير المقبل، لتغلق بذلك ملف قضيته التي تدخل ضمن القضايا الداخلية البالغ قيمتها 62 مليون ريال، حسب ما أعلن عنه نادي الاتحاد في الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدت أخيراً.