انتظروا هجن قيادات الإمارات في الرياض

الرياض ـ راكان المغيري | Tuesday, 19 December 2017 - 00:00 am

أعلن عبد الله بن مبارك المهيري، مديـــر عام اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، عن حضور هجن الرئاسة وهجن العاصفة التي تعود ملكياتها لقيادات دولة الإمارات للمشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز الأول الذي ينطلق يناير المقبل في رماح والصياهد.

وأوضح لـ "الرياضية" المهيري، أن المــــلاك والمضمريـــــن الإماراتييــــن سيحضـــرون بشــكل كبيــر في المهرجــان وقال: "جميــع العزب الكبيرة والصغيرة مستعدة للمشاركة في المهرجان، وهناك تنسيق معهم بهذا الشأن".

وبيّن لـ"الرياضيــــــة" المهيري، أن مهرجان الملك عبد العزيز للهجن يعد الأضخم بجوائزه وعدد أشواطه.