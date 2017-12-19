ليلة وفاء.. وإنجازات.. ورياضة وطرب

| Tuesday, 19 December 2017 - 03:19 am

في ليلة من ليالي الشتاء.. يسطر التاريخ موعداً مع أساطير العالم على أرض الصالة الخضراء.. لتلتقي خطوط الإبداع وتسلط الضوء على احتفالية الإنجاز السعودي ببلوغ مونديال روسيا 2018م وسط حضور زخم غير مسبوق من نجوم كرة القدم والفن والسينما.. ليلة حضرت بكامل رونقها تزهو فرحاً.. وتترنم طرباً.. لتتراقص على أنغام الشرق.. وتتمايل مع موسيقى الغرب.. ليكون عنوانها الأبرز معزوفة لحن السعادة والأمل، الممتزجة بكلمات الماضي وأهازيج الحاضر ضجت بها الجنبات من المدرج إلى خشبة المسرح .. والعكس صحيح تماماً.. ليلة شارك فيها جميع من حضر على طريقته الخاصة.. إما بركل الكرة أو لعبة الخفة أو التغني طرباً ليتفقوا جميعاً على إسعاد الأجيال المتعاقبة من نجوم كرة القدم السعودية الذين كانوا محور الاحتفالية.. وفي الصورة الرئيسية التي التقطت أمس تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وعبد العزيز بن تركي الفيصل نائبه يتوسطان نجوم كرة القدم السعودية الذين مثلوا المنتخب السعودي على مر الأجيال مع عدد من المدربين السعوديين.. وفي الشريط يميناً يتجه الفنانون محمد عبده وأحمد الجميري وعبد الله الرويشد ويوسف الجراح إلى موقع الاحتفالية.. وفي الصورة الثانية يستقبل تركي آل الشيخ البرازيلي روبرتو كارلوس نجم منتخب البرازيل وفريق ريال مدريد الإسباني سابقاً في حضور أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.. فيما يحتفي في الصورة الثالثة المصري محمد هنيدي نجم الكوميديا بكسب تحدي التسديد على المرمى الذي أخفق فيه نجوم كرة القدم العالمية.. وفي الصورة الأخيرة إحدى الفقرات الاستعراضية بالكرة على خشبة المسرح تصوير: بدر الحمد وعلي العريفي و(المركز الإعلامي ـ اتحاد القدم)