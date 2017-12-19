غداً.. تزكية تركي آل الشيخ رئيساً للاتحاد العربي

الرياض- الرياضية | Tuesday, 19 December 2017 - 17:30 pm

يعقد الاتحاد العربي لكرة القدم جمعيته العمومية غير العادية مساء غدٍ الأربعاء، في مدينة الرياض لتنصيب الرئيس الجديد لمجلس إدارته.



ومن المنتظر أن تزكي الجمعية العمومية للاتحاد العربي، غدا الأربعاء، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، رئيسا للاتحاد، بعد إغلاق باب الترشح الأسبوع الماضي دون وجود منافس، حيث سيكمل آل الشيخ الدورة الحالية التي تستمر حتى 2021، بعد استقالة الأمير تركي بن خالد أكتوبر الماضي.