بدعم من آل الشيخ.. خوليو سيزار مدرباً لمنتخب فلسطين

الرياض - الرياضية | Tuesday, 19 December 2017 - 17:38 pm

وقع اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم الثلاثاء مع المدرب خوليو سيزار لقيادة المنتخب الأول، بعد تكفل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في قيمة عقد الجهاز الفني لمدة عام.



وتمت مراسم توقيع العقد في مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في مدينة الرياض، وذلك بعدما أعلن تركي آل الشيخ في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الذي عقد آخيراً في العاصمة الرياض عن دعمه للاتحاد الفلسطيني بمبلغ مليون دولار، وتأمين جهاز فني تدريبي للمنتخب الأول، حيث يأتي ذلك حرصاً منه على دعم رياضة كرة القدم في دولة فلسطين.