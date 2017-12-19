إيقاف شراحيلي النصر 3 أشهر.. وتهديد الأهلي بخصم 6 نقاط

الرياض - الرياضية | Tuesday, 19 December 2017 - 18:10 pm

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي اليوم الثلاثاء، شايع شراحيلي لاعب فريق النصر وعلي الزبيدي مدافع النادي الأهلي لمدة 3 أشهر بعد مخالفتهم لقرار اللجنة المتمثل بدفع مبالغ مالية لوكلائهم خلال الفترة الزمنية المحدد.



وهددت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، النادي الأهلي بخصم 6 نقاط في حال عدم سداد المبلغ المطلوب من اللاعب 65 ألف ريال لمصلحة اتحاد القدم، ومبلغ 1.2 مليون ريال لوكيل الأعمال أحمد المزيني خلال 14.



وذكر حساب اتحاد القدم السعودي عبر تويتر :" حرمان لاعب الأهلي علي الزبيدي من المشاركة في أي نشاط بكرة القدم لمدة 3 أشهر وإلزام النادي بتنفيذ القرار خلال 14 يومًا، بدفع غرامة (65,050) و(1,200,000) و(1,000) ريال، ورسوم التقاضي(5,000) ريال وفي حال عدم السداد سيتم خصم 6 نقاط والمنع من التسجيل لفترة".



وأضاف :" حرمان لاعب نادي النصر شايع شراحيلي من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة (3 أشهر) من تاريخ القرار، وذلك لعدم تنفيذه لقرار لجنة الانضباط والأخلاق خلال المهلة المحددة في منطوق قرار اللجنة".



وتابع :" حرمان لاعب الوحدة عبدالله آل عراف من المشاركة في أي نشاط بكرة القدم لمدة 3 أشهر، وإلزام النادي بتنفيذ القرار خلال 14 يومًا بدفع غرامة (20,050) و(300,000) و(1,000)ورسوم التقاضي البالغ(5,000) ريال وفي حال عدم السداد سيتم خصم 6 نقاط والمنع من التسجيل لفترة.



وفرضت اللجنة الانضباطية غرامة مالية على كلارنس ويليام أكونا مساعد مدرب فريق الاتحاد قدرها 20 ألف ريال بعد تدخينه في محيط ملعب نادي الباطن خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الماضية من الدوري المحلي.