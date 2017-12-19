أحمد خليل يقود هجوم الإمارات في خليجي 23

الفرنسية - الرياضية | Tuesday, 19 December 2017 - 20:28 pm

أعلن المنتخب الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء استدعاء أحمد خليل مهاجم الجزيرة إلى التشكيلة الأبيض التي من المقرر أن تخوض منافسات كأس الخليج "خليجي 23" بدءا من 22 ديسمبر الجاري.



وذكر الحساب الرسمي للمنتخب الإماراتي على موقع "تويتر"، أن "الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني يضم المهاجم أحمد خليل لقائمة الأبيض للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي (خليجي 23) بالكويت".



ويغيب خليل (26 عاماً) عن تشكيلة فريقه الجزيرة منذ 22 سبتمبر، بداية بسبب الاصابة، ولاحقاً بسبب خلافات مع إدارة النادي حول بنود في عقده، وفي ظل عدم لعبه لفترة طويلة، من غير المتوقع أن يشارك كأساسي على الأقل في منافسات كأس الخليج التي تستمر حتى الخامس من يناير المقبل.



ولم يوضح الاتحاد الإماراتي أسباب استدعاء خليل مجدداً، كما لم يذكر بعد اسم اللاعب الذي سيتم استبداله به في تشكيلة المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني التي أعلنت أمس.



وكان خليل قد انتقل الى الجزيرة في أغسطس قادما من أهلي شباب دبي في عقد يمتد أربعة أعوام.