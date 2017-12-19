الهلال يغلق ملف "عموري" ويبحث عن بديل

الرياض - الرياضية | Tuesday, 19 December 2017 - 19:08 pm

رفضت إدارة نادي العين الإماراتي العرض المقدم من نظيرتها في الهلال، لشراء عقد أو إعارة الدولي عمر عبدالرحمن "عموري" بعد أن تلقت إدارة النادي الأزرق اليوم الثلاثاء خطاباً رسمياً من إدارة الفريق الإماراتي برفض العرض.



وبدأت الإدارة الزرقاء برئاسة الأمير نواف بن سعد وبتوصية من الأرجنتيني رامون دياز بالبحث عن لاعب بديل يمثل الفريق الهلالي في الفترة الشتوية المقبلة، بعد أن قرر مدرب النادي العاصمي استبعاد المهاجم ماتياس عن قائمة الفريق في الفترة المقبلة.



ويملك الهلال 5 لاعبين أجانب في الفترة الحالية يتقدمهم اللاعب السوري عمر خربين، والأورغوياني ميليسي، والفنزويلي ريفاس، والعماني علي الحبسي، والبرازيلي كارلوس إدواردو المصاب بقطع في الرباط الصليبي شهر نوفمبر الماضي أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2017.