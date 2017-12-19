العراقي نشات أكرم يحفز الشبابيين قبل القادسية

الرياض - الرياضية | Tuesday, 19 December 2017 - 21:48 pm

شهدت تدريبات فريق الشباب الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء، وجود العراقي نشأت أكرم محترف الفريق السابق، الذي مثل الفريق العاصمي موسم 2004 حتى 2007، وحقق معه العديد من البطولات المحلية.



وجاءت زيارة اللاعب العراقي لنادي الشباب، بعد حضوره يوم أمس لحفل هيئة الرياضة الخاص بتكريم نجوم الأخضر السعودي بمناسبة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا.



وعلى الصعيد الميداني، أجرى الفريق الشبابي تدريباته على ملعب الأمير خالد بن سلطان في النادي تحت قيادة دانييل كارينيو مدرب الفريق، وذلك استعداداً لمواجهة القادسية الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.