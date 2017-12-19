الأهلي يفتقد لخدمات الجاسم أمام الفتح والنصر والباطن

الرياض - الرياضية | Tuesday, 19 December 2017 - 21:48 pm

أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت لتيسير الجاسم قائد النادي الأهلي تعرضه إلى تمدد في الرباط الداخلي للركبة وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح من ثلاثة أسابيع إلى شهر.



وسيغيب الجاسم عن الأهلي أمام أندية الفتح في الجولة الـ (15)، والنصر (16)، والباطن (17) من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.



من جانب آخر، شارك عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأهلاوي، والتي أظهر خلالها جاهزيته الفنية والبدنية، استعداداً لمواجهة الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن مباريات الجولة الـ١٥ من الدوري السعودي للمحترفين.