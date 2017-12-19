نواف التمياط: مشاركة الأخضر في خليجي 23 دعماً للكويت

الكويت - الرياضية | Tuesday, 19 December 2017 - 23:15 pm

أكد نواف التمياط نائب رئيس اتحاد القدم السعودي، أن مشاركة الأخضر في خليجي 23 في الكويت، تأتي سعياً من الاتحاد السعودي في انجاح استضافة الكويت للدورة، ودعماً للرياضة الكويتية، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأسبوع الماضي برفع الحظر الدولي.



وأوضح التمياط أن اتحاد القدم قرر المشاركة في خليجي 23 على الرغم من ضيق الوقت، وازدحام روزنامة المنتخبات السعودية، والتي يأتي في مقدمتها تحضيراته للمشاركة في كأس العالم في روسيا، وذلك تقديراً للاستضافة الكويتية، وحرصاً على مشاركة الشعب الكويتي أفراحه بعد قرار الاتحاد الدولي.



هذا، ووصلت اليوم الثلاثاء بعثة الأخضر السعودي إلى دولة الكويت للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم والتي تنطلق الجمعة المقبل.