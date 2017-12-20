الحافظ شارك.. ودياز يفرض مناورة بالشباب

الرياض ـ حمد الصويلحي | Wednesday, 20 December 2017 - 00:00 am

عاد لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر أمس الثلاثاء لتدريباتهم على أرض الملعب الرئيس في مقر النادي؛ عقب انتهاء أعمال الزراعة الشتوية، إذ تركّز المران على الجوانب اللياقية والفنية، وأجرى الأساسيون في لقاء الفيحاء مرانًا استرجاعيًا، فيما أدى الآخرون مرانًا لياقيًا باستخدام الكرة، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز مناورة على كامل مساحة الملعب أمام فريق درجة الشباب والتي شهدت مشاركة اللاعب عبدالله الحافظ بعد أن أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، وسط متابعة الأمير نواف بن سعد رئيس النادي.

على الطرف الآخر، واصل الثلاثي نيكولاس ميليسي وحسن كادش ومحمد البريك برامجهم العلاجية والتأهيلية في صالة الإعداد البدني في مقر النادي، ولم يتحدد حتى الآن موعد عودتهم للتدريبات؟

وسيخضع اللاعبون عصر اليوم الأربعاء لتدريبات فنية وتكتيكية على الملعب الرئيس في مقر النادي، استعداداً لمواجهة التعاون الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.