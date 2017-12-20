جوستافو يعزل لاعبي النصر

الرياض ـ حواس العايد | Wednesday, 20 December 2017 - 00:00 am

ركز الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم خلال الحصة التدريبية التي خاضها اللاعبون أمس والتي احتضنها ملعب أكاديمية الفئات السنية في النادي على الجوانب التكتيكية، وبث الحماس والروح وذلك استعداداً لمواجهة الاتفاق بعد غدٍ الجمعة في الدمام.

وبدأ جوستافو حصته التدريبية بطلب اللاعبين الجري على الملعب وإجراء حركات الإحماء والتسخين وتدريبات لياقية متنوعة باستخدام عدد من الأجهزة طبق بعدها اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية بعد أن عزلهم إلى مجموعتين الأولى تضمنت مدافعي ولاعبي المحور والثانية لاعبي الوسط والمهاجمين إذ طبقت المجموعتان عدداً من الجمل التكتيكية والفنية، اختتمها بمناوة طبق خلالها الأسلوب الفني الذي سينتهجه أمام الاتفاق.

وعلى صعيد الإصابات، واصل عوض خميس برنامجه التأهيلي، في حين وجد في عيادة النادي خالد الغامدي وذلك لمواصلة علاجه من الإصابه التي لحقت به أمام الفيصلي.