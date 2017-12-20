نغيز يفرضها نهارية على لاعبي أحد

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Wednesday, 20 December 2017 - 00:00 am

قرر الجزائري نبيل نغيز مدرب فريق أحد تحويل تدريبات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي إلى الساعة الثالثة عصراً، بدلاً من الفترة المسائية، وذلك لتطابق الموعد مع مباراة الفريق بعد غد الجمعة أمام الباطن في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين والتي ستقام في المدينة المنورة. وأجرى نبيل نغيز تدريبات لاعبي فريق أحد أمس على أرض الملعب الرديف لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز طبق خلالها طريقة اللعب وكيفية استغلال الفرص أمام المرمى، في حين شهدت التدريبات مشاركة السوداني سيد الضو عقب غيابه عن مباراتي الأهلي والشباب بسبب الإصابة. واشتملت تدريبات أمس على تمارين خاصة للمهاجمين ركز خلالها المدرب على إيضاح كيفية استغلال الفرص والتسديد من خارج المنطقة.