سيبيريا يغلق تدريبات الرائد

بريدة ـ نايف البدراني | Wednesday, 20 December 2017 - 00:00 am

أغلق الروماني ماريوس سيبيريا مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم تدريبات فريقه أمس أمام وسائل الإعلام والجماهير في خطوة تهدف إلى إبعاد اللاعبين عن الضغط الجماهيري وتهيئتهم نفسياً لمواجهة الفيصلي غداً الخميس.

ورسم سيبيريا النهج التكتيكي الذي ينوي تطبيقه في اللقاء الذي سيقام على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في المجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وركز سيبيريا على النواحي اللياقية والتكتيكية تنوعت بين التمرير من لمسة واحدة، وبناء الهجمة والضغط على حامل الكرة، قبل أن تختم التدريبات بمناورة وسط الملعب.

في حين خضع حراس المرمى إلى تدريبات لياقية خاصة تركزت على الجوانب اللياقية والفنية. وكان الفريق استعاد خلال اليومين الماضيين المصري شيكابالا وسلطان السوادي، بعد إراحتهما من قبل الجهاز الطبي لشعورهما بآلام بعد مباراة القادسية وصقر عطيف ودانيال أمورا اللذين ستكون مشاركتهما بيد الجهاز الفني. في حين واصل يحيى المسلم وعبدالرحمن الشمري برنامجهما التأهيلي تحت إشراف طبيب النادي.