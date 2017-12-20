تمدد الرباط الصليبي يبعد الجاسم عن الأهلي

جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 20 December 2017 - 00:00 am

شارك عبدالفتاح عسيري ومحمد آل فتيل ثنائي فريق الأهلي الأول لكرة القدم مساء أمس في التدريبات الجماعية بعد أن منحهما الجهاز الطبي الضوء الأخضر بالدخول في التدريبات الجماعية بعد الإصابات التي تعرضا لها سابقاً.

من جانبه، أثبتت الفحوصات الطبية بالأشعة التي أجراها تيسير الجاسم قائد الفريق تعرضه لتمدد قوي جداً في الرباط الصليبي يحتاج معه إلى العلاج والراحة مدة تتجاوز من ثلاثة أسابيع إلى شهر.

وكان الفريق أجرى حصته التدريبية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف الذي اضطر إلى استدعاء ثلاثة من لاعبي الأولمبي في النادي بسبب النقص العددي بالفريق وكان قد عمد إلى تنويع التدريب بين التكتيك ورسم بعض الجمل وتطبيقها قبل أن يختتمه بمناورة.

وشهد التدريب غياب السوري عمر السومة الذي وجد في عيادة النادي ولا يزال يعاني آلاماً في مفصل القدم الذي تعرض فيه لالتواء قي إحدى الحصص التدريبية الماضية حرمته من المشاركة في اللقاءين الأخيرين.