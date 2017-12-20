مدرب القادسية يعدل الهفوات

الدمام ـ حماد الدوسري | Wednesday, 20 December 2017 - 00:00 am

وعدت إدارة نادي القادسية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي بمضاعفة المكافأة في حال تحقيق الانتصار على فريق الشباب غداً الخميس في الدمام ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، لتتضاعف أكثر في حال الفوز على الاتفاق في المباراة التي تليها.

ميدانياً، واصل لاعبو فريق القادسية الأول لكرة القدم تدريباتهم تحت إشراف البرازيلي باولو بوناميجو، استعداداً لمواجهة الشباب، وشرح المدرب عدداً من الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة الرائد السابقة وطالبهم بتفادي هذه الأخطاء وعدم الوقوع فيها، كما شرح بعض نقاط القوة والضعف في الفريق الشبابي واختتم التمرين بمناورة على منتصف الملعب ركز فيها على التسديد من خارج الملعب من عدة زوايا، وعدم الاستعجال بالكرة.