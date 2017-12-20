رازوفيتش يصحح أخطاء الفيصلي بالفيديو

المجمعة ـ محمد السناني | Wednesday, 20 December 2017 - 00:00 am

فرض الصربي فووك رازوفيتش مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم صباح أمس الثلاثاء نقاشاً فنياً مع اللاعبين وذلك باستخدام تقنية الفيديو، من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الماضية، التي كان آخرها التعادل الإيجابي أمام النصر في الرياض.

من جانبه، فرض رازوفيتش تدريباً فنياً مساء أمس في مقر النادي حضره جميع اللاعبين وذلك استعداداً لمواجهة فريق الرائد في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، إذ ركز مدرب اللياقة على عمليات الإحماء وبعض التدريبات البدنية فيما بدأ رازوفيتش الاعتماد على عدد من الجمل التكتيكية، إذ طبق النهج الذي ينوي الدخول به اللقاء، كما واصل حراس المرمى تمارينهم تحت إشراف المدرب ماكسيموفيتش سردان.

وتقرر أن يجري لاعبو الفريق مرانهم الأخير مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي في محافظة المجمعة، قبل أن يستضيف الرائد في المجمعة.