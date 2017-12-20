مهام خاصة تجهز التعاون

بريدة - نايف البدراني | Tuesday, 19 December 2017 - 23:17 pm

واصل فريق التعاون الأول لكــرة القــدم تحضيراته، استعداداً لمواجهة الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ15 مـن دوري المحترفيـن السعودي.

الحصـة الـتدريبيــة بدأت بعمليات الإحماء والركض حول الملعب، هــدف من خــلالها البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، ركز من خلالها على الاستلام والتسلـيم، وإقفــال المساحات، والضغط على حامل الكرة، مع تحديد عدد من المهام الخاصة للاعبي الوسط. كما شهدت التدريبات مشــاركة حـــارس المرمى المصري عصام الحضري، بعد تغيبه عن تدريب الأمس بعذر مسبق من إدارة النادي.

مـن جـانب آخـر، بات طـــلال عبسي مدافع الفريق قريباً من الجاهزية الكاملة، بعد أن قطع شوطاً كبيراً من برنامجه العلاجي والتأهيلي.