الهلال سيحسم اللقب مبكرا

حوار - نايف البدراني | Tuesday, 19 December 2017 - 23:17 pm

يعد أحمد الحميد، لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم السابق، فهو يمتلك السرعة والمهارة والحس التهديفي، وساهم في عودة الفريق للمرة الثانية إلى دوري الأضواء والشهرة في موسم 1417، جامعاً بطولة دوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد السعودي لأندية الدرجة الأولى، وبعد الاعتزال، فضل البقاء في عالم الكرة، متحولاً إلى التدريب.

"الرياضية"، التقت الحميد، ليتحدث عن العديد من الأمور التي تهم التعاون ومستقبل الفريق ونجومه، وفيما يلي التفاصيل.

كيف ترى مسيرة نادي التعاون في الدوري حتى الآن؟

مسيرة جيدة حتى الآن، مقارنة مع ظروف الإصابات المتلاحقة التي داهمت الفريق منذ بداية الموسم، والتي فقد بسببها أكثر من عنصر بارز وأساسي في صفوفه، بدءاً من طلال عبسي ومصطفى فتحي ومدالله العليان وكمارا وماتشادو.

في الإطار نفسه كيف رأيت ما قدمه الرباعي الأجنبي في الفريق، إذ ما استثنينا جهاد الحسين وماتشادو؟

بالنسبة لماتشادو وجهاد الحسين فهما يعتبران من أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، ومنذ قدومهما يقدمان مستوى مميزاً وأداء ثابتاً تقريباً طوال مسيرتهما في الدوري، وبالنسبة لعصام الحضري فهو غني عن التعريف، وكذلك مصطفى فتحي كان مميزاً وعلامة فارقة في صفوف الفريق قبل إصابته ولديه الكثير ليقدمه، أما البوروندي سيدريك أميسي فمستواه متذبذب من مباراة لأخرى، وقد يكون السيراليوني الحاج كمارا أقل الأجانب عطاءً ويمكن القول إنه لاعب عادي جداً.

هناك بعض المطالبات تذهب لتأييد رحيل بعض اللاعبين الأجانب.. ما رأيك فيها؟

أنا مع المطالبين برحيل الحاج كمارا في فترة الانتقالات الشتوية، لأنني أرى أنه أخذ فرصته كاملة دون أن ينجح في تقديم الإضافة الفنية المنتظرة، وكذلك أرى أن رحيل سيدريك أميسي ممكناً لأنه لا يفرق كثيراً عن اللاعبين المحليين، والذين يمكنهم القيام بالأدوار التي يقوم بها وأفضل.



مستوى متذبذب

نلاحظ بين لقاء وآخر أن هناك تذبذباً في أداء التعاون.. من وجهة نظرك ما أسباب ذلك؟

هذا التذبذب راجع إلى عدم الاستقرار الفني، بسبب كثرة الإصابات التي تسبق كل لقاء منذ الجولة الرابعة تقريباً، وأثرت على أداء وتوازن الفريق، والسبب الآخر يعود إلى كثرة الفرص المهدرة، والتي خسر الفريق بسببها العديد من النقاط التي كان من الممكن حصدها.

وفقاً لذلك ومن خلال معطيات هذا الموسم.. أين تتوقع أن يصل التعاون؟

أتوقع أن التعاون وفق ما يقدمه حالياً، ووفقاً لمجريات المنافسات وتقارب مستويات الفرق أن يحصد المركزين الخامس أو السادس.

من خلال متابعتك وقربك من الفريق.. ماذا يحتاج الفريق في الفترة الشتوية؟

أرى أن الفريق يحتاج إلى مهاجم أجنبي قناص، فالتعاون لديه خط وسط قوي ومميز بوجود الحسين والسواط ويعتبران من أكثر صناع اللعب صناعة للأهداف والفرص المحققة للتهديف، كما أرى أن الفريق يحتاج إلى ظهير أيمن محلي ليعود مدالله العليان إلى مركزه الأساسي.

بعد مرور 14 جولة من الدوري السعودي، من لفت انتباهك من اللاعبين سواءً المحليين أو الأجانب ؟

على مستوى اللاعبين المحليين، أرى أن عبد المجيد السواط وجفين البيشي لاعبا التعاون، وعبد الله عطيف ومحمد البريك من الهلال هم الأبرز حتى الآن، أما على صعيد اللاعبين الأجانب فجهاد الحسين مازال يقدم نفسه كما كان وأكثر، وكذلك البرازيلي ليوناردو دي سوزا لاعب وسط الأهلي لاعب مميز ومؤثر في خارطة الفريق الأهلاوي.

بشكل عام وإجمالاً كيف تقيم الموسم حتى الآن.. ومن ترشح لحسم اللقب؟

الموسم إجمالاً وحتى الآن أكثر من متوسط من ناحية الأداء والحماس والتنافس، وأرشح الهلال لحسم اللقب مبكراً لعدة عوامل أبرزها وفرة النجوم ووجود البديل الجاهز والاستقرار الفني والإداري، وأعتقد أن المنافسة ستكون بين بقية الفرق على حجز مقعد آسيوي، بالإضافة إلى كثرة المتصارعين على الهبوط هذا الموسم.

الناجحون قلة

بشكل عام كيف ترى قرار الاستعانة بالسداسي الأجنبي وحارس المرمى بشكل خاص في الدوري؟

أراه قراراً جيداً، وجاء في وقت مناسب، ومنح الفرق مجالاً لتحسين أدائها وسد احتياجاتها وفق إمكانياتها، وهي تجربة ممتازة ورفعت من مستوى البطولة ومن مستوي اللاعب المحلي بسبب وجود منافس له في كل المراكز، أما بالنسبة لحراس المرمى، فوجود أربعة حراس فقط من أصل أربعة عشر فريقاً تعتبر نسبة ضئيلة جداً، ونجح فيها عصام الحضري، وعز الدين دوخة الذي يقدم نفسه بشكل ممتاز مع أحد، وله دور في تحقيق الفريق الأحدي لنتائجه المميزة حتى الآن، وكذلك علي الحبسي يقدم مستوى جيداً مع الهلال حال مشاركته، أما فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب فعادي جداً ولا أتوقع استمراره مع الشباب.

جهاد الحسين يعد حالياً أفضل صانع ألعاب في دوري المحترفين.. كيف ترى ما يقدمه حتى الآن؟

جهاد الحسين هو ترمومتر التعاون، ومستواه في تصاعد على الرغم من تقدمه في العمر، ويعتبر عين جوزيه جوميز مدرب الفريق الثانية داخل الملعب وهو يستحق تلك الثقة.

يعيش التعاون منذ فترة طويلة استقراراً فنياً وإدارياً بجانب الدعم المادي.. ما تأثير ذلك على التوهج الذي يعيشه الفريق؟

من وجهة نظري، أعتبر ذلك أحد أسباب تفوق ونجاح التعاون في الأعوام الأخيرة، ودائماً نجاح وتفوق أي فريق كمنظومة يعتمد على الاستقرار الفني والإداري، ومن خلفه الدعم المادي الكبير من المجلس التنفيذي وحضور شرفي جعل من التعاون مضرب مثل للأندية.



حظوظ قوية

كيف ترى القرارات الصادرة من هيئة الرياضة، وكذلك التغييرات في اتحاد القدم ؟

القرارات التي صدرت حتى اليوم تدل على ولادة هيئة رياضية قوية إدارياً ومادياً، وستعيد للرياضة السعودية هيبتها ووجودها على المستوى المحلي والدولي بقيادة تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

بعد ظهور نتائج قرعة كأس العالم كيف ترى حظوظ الأخضر السعودي ؟

حظوظ المنتخب قوية جداً بتجاوز المجموعة بشرط الإعداد الجيد والثبات على الجهاز الفني وحضور اللاعبين ذهنياً وبدنياً، فاللاعبون الموجودون في التشكيلة خلال التصفيات النهائية يعدون تقريباً هم الأفضل والأبرز.