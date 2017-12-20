3 ملفات تنتظر آل الشيخ في الاتحاد العربي

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 20 December 2017 - 00:00 am

يتعامل الرئيس الجديد للاتحاد العربي لكرة القدم مع 3 ملفات، هي اختيار الأمين العام للاتحاد، وتشكيل لجانه، وتحديد موقع استضافة النسخة الثانية من البطولة العربية للأندية.

ويُنتظَر أن يعلن الاتحاد، خلال جمعية عمومية غير عادية اليوم الأربعاء، تزكية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيساً له لما تبقى من دورة الرئاسة الحالية التي تنتهي عام 2021، خلفاً للأمير تركي بن خالد الذي استقال نهاية أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أرسلت الاتحادات العربية للعبة أسماء مرشحيها لرئاسة وعضوية لجان الاتحاد العربي، مثل لجنة المسابقات واللجنة الفنية واللجنة المالية ولجنة الحكام ولجنة الكرة النسائية، وكذا اللجان القضائية.

فيما كانت المغرب قد أبدت استعدادها لاستضافة النسخة الثانية من البطولة العربية للأندية، وذلك في نهائي النسخة الأولى التي احتضنتها مصر في يوليو وأغسطس الماضيين.

وفي شأن الأمانة العامة للاتحاد، يتولى مبارك الضفيان مهام الأمين العام خلفاً لسعيد جمعان الذي استقال في نوفمبر الماضي.

وكشفت لـ "الرياضية" مصادر، أن طلال آل الشيخ أحد المرشحين لمنصب الأمين العام.

وفي أحد فنادق الرياض، عقد المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي اجتماعاً أمس الثلاثاء برئاسة الجزائري محمد روراوة نائب رئيس الاتحاد والمكلّف برئاسته، واطّلع المجتمعون على تقارير إدارية ومالية وفنية.

كما اطّلعوا على تحضيرات الأمانة العامة المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الثامنة من مساء اليوم في فندق "ماريوت". ويناقش الاجتماع تقارير مجلس إدارة الاتحاد السابق وأعماله، إضافةً إلى برامج وأنشطة مستقبلية.

والرئيس الجديد للاتحاد سيكون السادس منذ التأسيس عام 1976. والرئيس الأول هو الليبي عبداللطيف بوكر، وخلَفه 4 سعوديين هم الأمير فيصل بن فهد، ثم الأمير سلطان بن فهد، فالأمير نواف بن فيصل، وأخيراً الأمير تركي بن خالد.

والرياض هي المقر الحالي للاتحاد، علماً أنه تأسس عام 1974 في طرابلس الليبية.