غداً.. الأخضر الأولمبي يبدأ مشواره الآسيوي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 20 December 2017 - 17:09 pm

يبدأ المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، غدًا الخميس معسكره الإعدادي في الرياض، والذي يستمر حتى التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عام والتي تستضيفها الصين في التاسع من يناير المقبل.



ويجري الأخضر الأولمبي في السادسة من مساء يوم غدٍ الخميس مرانه الأول على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض، تحت إشراف الأرجنتيني دانيال تيغيليا.



واستدعى الجهاز الفني للأخضر الأولمبي 30 لاعبًا للمعسكر، هم: علي الأسمري، وحمدان الشمراني، ويوسف الحربي، وعبدالله حسون، وعبدالله مجرشي، ومحمد اليامي، وعبدالباسط هندي، وفيصل دارسي (من النادي الأهلي)، وسامي النجعي، وعبدالإله العمري، وصالح الوحيمد، وراكان العنزي، وفهد بن جميعة (من نادي النصر)، وقاسم لاجامي، وعلي لاجامي، وعبدالله الخطيب (من نادي الخليج)، ومتعب المفرج، وفهد الرشيدي، ومجاهد المنيع (من نادي الهلال)، ومازن الجهني، وراكان الحافظي (من نادي أحد)، وأمين البخاري، وعبدالعزيز العرياني (من نادي الاتحاد)، وأسامة الخلف، ومحمد السبيعي (من نادي الاتفاق)، وعبدالله الجوعي (من نادي الباطن)، وعبدالمجيد السواط (من نادي التعاون)، وعبدالله الخيبري (من نادي الشباب)، ومحمد البقعاوي (من نادي الفيحاء)، وجابر عسيري (من نادي الوحدة).