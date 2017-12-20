غامدي النصر يبدأ برنامجه التأهيلي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 20 December 2017 - 19:27 pm

بدأ خالد الغامدي لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، بالجري الخفيف حول الملعب ضمن البرنامج التأهيلي المعد له من قبل الجهاز الطبي، بعد الإصابة التي لحقت في الجولة الماضية أمام الفيصلي، والتي تعرض من خلالها إلى تمزق في عضلة الفخذ الخلفية والتي ستغيبه عن المشاركة مع الفريق الأصفر لمدة 4 أسابيع.



وعلى الصعيد الميداني، ركز الأرجنتيني جوستافو مدرب الفريق العاصمي على الجوانب التكتيكية من خلال مناورة كروية لعبها الفريق على ملعب أكاديمية النصر الرياضية للفئات السنية، استعداداً لمواجهة فريق الاتفاق يوم الجمعة المقبلة، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.