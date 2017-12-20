هيئة الرياضة تطلع على احتياجات أندية الدرجة الأولى

الرياض - الرياضية | Wednesday, 20 December 2017 - 19:14 pm

أطلع الأمير عبدالعزيز بن تركي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء، على ملاحظات واحتياجات أندية الدرجة الأولى، وذلك خلال استقباله اليوم لرؤساء مجالس إدارات أندية الدرجة الأولى بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.



واستعرض عدداً من رؤساء أندية الدرجة الأولى أبرز السلبيات والايجابيات التي شهدتها المسابقات الرياضية المختلفة خصوصاً مسابقة دوري الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم وحاجة هذه المسابقة الكروية العريقة للتطوير من مختلف جوانبه.



وحضر الاستقبال عبدالإله الدلاك وكيل الهيئة العامة للرياضة، ورجاءالله السلمي وكيل الهيئة للإعلام والعلاقات، وعبدالرحمن القضيب وكيل الهيئة للشؤون الفنية والاستثمار.