أكثر من 3 ملايين طلب على تذاكر كأس العالم 2018

| Wednesday, 20 December 2017 - 16:26 pm

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء، أنه تلقى طالبات لشراء أكثر من 3.2 مليون تذكرة لمباريات نهائيات كأس العالم 2018 المقررة بروسيا، منذ سحب قرعة البطولة في وقت سابق من ديسمبر الجاري.



وتستمر المرحلة الحالية من عملية بيع التذاكر ، والتي افتتحت في الخامس من ديسمبر، بعد سحب القرعة في الأول من الشهر نفسه في العاصمة الروسية موسكو، حتى 31 يناير المقبل.



ويمكن للمشجعين طلب شراء تذاكر المباريات المقررة على كل ملعب على حدة أو شراء تذاكر المباريات بشكل فردي، ولكن الاستثناء يتمثل في تذاكر مباراتي الافتتاح والختام وكذلك التذاكر الخاصة بالمشجعين الرسميين للمنتخبات الـ32 .



وأعلن الفيفا في وقت سابق من الشهر الجاري أن المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر، التي اختتمت في أواخر نوفمبر الماضي ، وشهدت بيع 742 ألفا و760 تذكرة من إجمالي 800 ألف تذكرة طرحت للبيع.



وأوضح الفيفا أن أغلب الطلبات خلال المرحلة الأولى جاءت من روسيا، بينما ارتفعت نسبة الطلبات على التذاكر من خارجها إلى 47 بالمئة، ويأتي أغلبها من أمريكا والبرازيل وألمانيا والصين.



وتبدأ أسعار تذاكر مباريات كأس العالم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية بين 14 يونيو و15 يوليو ، للوافدين من 105 دولارات، ويمكن للروس شرائها بالعملة المحلية وتبدأ أسعارها من 1280 روبل روسي (22 دولارا).



ولا بد أن تقدم جميع طلبات شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي للفيفا على الإنترنت.