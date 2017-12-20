يبدأ المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، غدًا الخميس معسكره الإعدادي في الرياض، والذي يستمر حتى التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عام والتي تستضيفها الصين في التاسع من يناير ا