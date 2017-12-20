تركي آل الشيخ يدعم الاتحاد بـ13 مليون ريال
الرياض - الرياضية | Wednesday, 20 December 2017 - 21:38 pm
وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء، بتقديم دعم مالي لنادي الاتحاد بمبلغ 13 مليون ريال لتسديد الديون والالتزامات المادية العاجلة.
وذكر حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر"، قائلاً: "رئيس مجلس الإدارة تركي آل الشيخ يوجه بتقديم دعم مالي لنادي الاتحاد بمبلغ (١٣ مليون ريال) لتسديد الديون والالتزامات المادية العاجلة".
وسبق أن قدمت الهيئة العامة للرياضة مبلغ 10 ملايين ريال في وقت سابق دعماً لإدارة النادي المكلفة برئاسة حمد الصنيع.