تورينو يقصي روما من كأس إيطاليا

الألمانية - الرياضية | Wednesday, 20 December 2017 - 23:26 pm

فجر تورينو مفاجأة وتغلب على روما 2-1 في عقر داره اليوم الأربعاء، ليطيح به من دور الستة عشر ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، ويتأهل على حسابه إلى دور الثمانية.



وسجل لورينزو دي سيلفستري وسيموني إيديرا هدفي تورينو، وتصدى زميلهما حارس المرمى فانيا ميلنكوفيتش سافيتش لضربة جزاء، ليطيح الفريق بمضيفه فريق العاصمة على الملعب الأولمبي.



وأهدر المدافع دي سيلفستري فرصة مبكرة لتورينو لكنه استغل الفرصة التي أتيحت له في الدقيقة 39، عندما تابع كرة سددها أندريا بيلوتي وتصدى لها الحارس لوكاس سكوروبسكي، واسكنها في الشباك معلنا تقدم تورينو 1-0.



أما روما فقد أتيحت له فرصة كانت من نصيب ستيفان الشعراوي، لكن الكرة اصطدمت بالقائم، كما سدد اللاعب نفسه كرة خطيرة في الشوط الثاني لكن الحارس سافيتش تصدى لها، كما احبط محاولة أخرى لدييجو بيروتي.



وفي الدقيقة 72، أضاف إيديرا الهدف الثاني لتورينو مستغلاً تمريرة من البديل أليخاندرو بيرينجير.



بعدها كثف روما ضغطه أملاً في العودة، وحصل على ضربة جزاء تقدم إدين دجيكو لتنفيذها لكن حارس تورينو تصدى للكرة، واستمرت محاولات روما لكنه رد بهدف وحيد قبل خمس دقائق من نهاية المباراة سجله باتريك تشيك.