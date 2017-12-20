"فيفا" يقلص عقوبة مهاجم بيرو لستة أشهر

رويترز - الرياضية | Wednesday, 20 December 2017 - 23:37 pm

أعلن محامي باولو جيريرو اليوم الأربعاء أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قلص عقوبة إيقاف قائد منتخب بيرو المرتبطة بالمنشطات إلى ستة أشهر بدلاً من عام واحد وهو ما كان سيبعده عن تشكيلة الفريق عقب عودة البلاد للعب في نهائيات كأس العالم بعد أكثر من ثلاثة عقود من الغياب.



وفي تصريحات أدلى بها في مقابلة مع محطة كانال ان التلفزيونية المحلية، قال المحامي بيدرو فيدا إن فريقه القانوني سيواصل العمل لإعفاء اللاعب من العقوبة بشكل نهائي.



وفي وقت سابق هذا الشهر، أوقف الفيفا اللاعب جيريرو لمدة عام بسبب سقوطه في اختبار للمنشطات وثبوت وجود مادة الكوكايين في عينته.