بونياك يلوم الدوري السعودي

| Saturday, 23 December 2017 - 03:09 am

عزا الصربي بوريس بونياك، مدرب المنتخب الكويتي، الخسارة أمس أمام المنتخب السعودي إلى عدة أسبابٍ، بينها عدم الانسجام بين لاعبيه مقابل قوة الدوري السعودي التي أفرزت منتخباً جيداً.

وأبدى بونياك، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إعجابه بالمنتخب السعودي المشارك في كأس الخليج.

ووصف الأخضرَ بالمنتخب الجيد الذي يضم لاعبين محترفين قادمين من دوري قوي، مشيراً إلى استغلال السعوديين الفرص التي أتيحت لهم أمام المرمى ما أدى إلى انتصارهم.

فيما أفاد بأن منتخب الكويت لم ينسجم بعد، مذكّراً بأن المباراة كانت الأولى للأزرق بعد تغيب عن المنافسات.