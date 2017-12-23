30 دقيقة

| Saturday, 23 December 2017 - 00:00 am

استغرقت المحاضرة الفنية للأخضر التي سبقت مباراته مع الكويت 30 دقيقة أصدر الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش خلالها توجيهاته إلى اللاعبين، مطالباً إياهم بالتركيز خلال المواجهة الافتتاحية لكأس الخليج.

وبدأت المحاضرة في الثالثة والنصف عصراً في غرفة الاجتماعات في الطابق الأرضي لمقر الإقامة. وكان اللاعبون تناولوا الغداء عند الواحدة ظهراً ثم أخذوا قسطاً من الراحة في غرفهم قبل أن يتجهوا إلى غرفة الاجتماعات.

وكان مقرراً أن تتحرك حافلة المنتخب في تمام الرابعة والنصف مساءً إلى ملعب جابر الدولي، لكنها تأخرت عن موعدها وتحركت في الرابعة والنصف.

ورافق نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعبدالإله مؤمنة الأمين العام للاتحاد الحافلة بسيارة خاصة فيما بقي محيسن الجمعان مدير المنتخب في حافلة اللاعبين.