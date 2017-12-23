يورسيتش يعد بمعالجة الملاحظات

| Saturday, 23 December 2017 - 00:00 am

أبدى الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، مدرب المنتخب السعودي المشارك في كأس الخليج، رضاه التام عن الأداء والنتيجة في مباراة الافتتاح أمس أمام الكويت.

في الوقت نفسه، أوضح أنه سيعالج بعض الأخطاء التي وقعت بعد هدف المنتخب المضيف.

وأفاد يورسيتش، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، بأنه لا يفكر إلا في الفوز. ووعد بأن يبحث مع أعضاء جهازه الفني بعض الملاحظات التي تم تسجيلها سعياً إلى تلافيها في المباريات المقبلة.

وتعليقاً على أداء اللاعبين، عبر يورسيتش عن ارتياحه لسيطرتهم على مجريات المباراة. وأكد "أنا راضٍ عن كل اللاعبين، طبيعي أن نشاهد قصوراً في المنتخب في أول مباراة في البطولة".