المعيوف أفضل حارس سعودي

الرياض ـ حمد الصويلحي | Saturday, 23 December 2017 - 03:13 am

عدّ الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم عبدالله المعيوف حارس فريقه "حامي العرين الأول على مستوى الكرة السعودية حالياً"، مؤكداً أنه ساهم في تحقيق إنجازات عديدة للفريق، وإذا أخطأ مرة أو مرتين لا يلغي تميزه الكبير وإمكاناته العالية وجاهزيته للمشاركة في المباريات.

وأوضح دياز أن الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، سيشهد صراعاً قوياً بين الفرق على اللقب.وشدد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه التعاون غداً الأحد ضمن الجولة الـ 15 من الدوري السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.وكشف عن جاهزية سالم الدوسري للمشاركة في اللقاء.