كلاسيكو الأرض.. ضربة قاضية أم عودة؟

برشلونة ـ الألمانية | Saturday, 23 December 2017 - 01:03 am

يتطلع برشلونة إلى وضع الريال مجدداً تحت الضغط من خلال الفوز عليه في كلاسيكو الأرض عند الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت السعودية ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى برشلونة إلى توجيه ضربة قاتلة وقاضية إلى طموحات ريال مدريد منافسه التقليدي العنيد من خلال هذه المباراة.وعلى مدار 16 مباراة خاضها برشلونة في المسابقة حتى الآن، لم يتعرض الفريق لأي هزيمة كما يتفوق الفريق المتصدر حالياً على الريال صاحب المركز الرابع بفارق 11 نقطة قبل هذه المباراة وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.

فيما لا يزال ريال مدريد منتشياً باللقب الثمين الذي أحرزه خلال بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت السبت الماضي في أبو ظبي.