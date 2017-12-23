الأخضر يروض الأزرق في عقر داره

| Saturday, 23 December 2017 - 03:13 am

بدأ المنتخب السعودي لكرة القدم مسيرته في النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 23" بانتصار تاريخي وثمين على الكويت المستضيف بهدفين مقابل هدف أمس الجمعة ,وافتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات في حفل بهيج حضره جمهور غفير في ملعب جابر الدولي، وعلى الرغم من مشاركة الأخضر بمنتخب يتكون معظمه من نجوم الصف الثاني واللاعبين الشبان، إلا أن الفريق انتزع فوزاً ثميناً من أصحاب الأرض بثنائية سلمان المؤشر ومختار فلاتة ليتصدر المجموعة الأولى مبكراً، ولم يسبق للأزرق أن خسر في أي من المباريات الافتتاحية الست التي خاضها من قبل على مدار تاريخ البطولة لتكون الهزيمة أمس هي الأولى له في المباريات الافتتاحية والانتصار الأول للأخضر على الأزرق في أرضه.. وفي الصورة التي التقطت أمس سلمان المؤشر يحتفل على طريقته عقب إحرازه الهدف الأول في مرمى الكويت

تصوير: سعد العنزي وعبدالعزيز النومان