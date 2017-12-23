الهزاع يشكر آل الشيخ.. ويؤكد: سأعود أقوى

الكويت - الرياضية | Saturday, 23 December 2017 - 17:29 pm

بينت الفحوصات الطبية التي أجراها هزاع الهزاع لاعب المنتخب السعودي المشارك في خليجي 23 في الكويت، إصابته بقطع بالرباط الصليبي.



وكان اللاعب تعرض للإصابة في مباراة افتتاح خليجي 23 أمس الجمعة، أمام الأزرق الكويتي التي كسبها الأخضر 2-1، وخرج الهزاع مصاباً عند الدقيقة العاشرة من زمن المباراة.



واستدعى مدرب الأخضر كرونوسلاف يورسيتش هتان باهبري لاعب الشباب للمشاركة مع الأخضر في دورة كأس الخليج العربي الـ23 لكرة القدم بعد إصابة الهزاع.



بدوره، قدم هزاع الهزاع شكره لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة على تكفله بعلاجه في أي مركز متخصص في العالم، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيعود أقوى من قبل.