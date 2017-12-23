غداً.. آل الشيخ يدشن مبادرة "ادعم ناديك"

الرياض- الرياضية | Saturday, 23 December 2017 - 19:28 pm

يدشن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية غداً الأحد، مبادرة "ادعم ناديك"، والتي ستشهد الكشف عن أيقونات 14 نادياً في حدث هو الأول من نوعه في الرياضة السعودية، وتعد هذه المبادرة موجهة لجماهير أندية الدوري السعودي للمحترفين من أجل دعم أنديتهم.



يذكر أن "ادعم ناديك" هي أحد البرامج النوعية التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووجدت ترحيباً كبيراً من الجماهير الرياضية بمختلف ميولها، كونها تمنحها الفرصة لخدمة أنديتها.