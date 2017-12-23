الأخضر يطوي صفحة الأزرق.. ويفتح ملف الإمارات

الكويت- الرياضية | Saturday, 23 December 2017 - 20:27 pm

طوى المنتخب السعودي المشارك في كأس الخليج الـ 23 صفحة المباراة الافتتاحية، وفتح صفحة المباراة الثانية، التي يحتضنها ملعب جابر الدولي الإثنين المقبل أمام الإمارات.



والمباراة بين فائزين، بعد تغلب السعودية على الكويت "2ـ1" والإمارات على عمان "1ـ0" أمس.



ويغلق المنتخب السعودي، عند الخامسة والنصف من عصر غداً، حصته التدريبية التي يخوضها على ملعب نادي النصر الكويتي.



وكان الأخضر استأنف أمس تدريباته استعداداً للمباراة الثانية في المجموعة الأولى.



وقسم الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مدرب الأخضر اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت من شاركوا بصفة أساسية في مباراة الافتتاح، حيث اكتفوا بتدريبات استرجاعية في النادي الصحي برفقة المعد البدني، فيما ضمت المجموعة الثانية باقي اللاعبين، وأجرت تدريبات على ملعب نادي الشباب الكويتي، تنوعت ما بين اللياقي والفني.