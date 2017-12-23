عسيري يعوض غياب السومة بثنائية في الفتح

الأحساء - الرياضية | Saturday, 23 December 2017 - 18:59 pm

قاد مهند عسيري مهاجم النادي الأهلي فريقه الجداوي إلى تجاوز الفتح، بعد أن سجل هدفين في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن مباريات "جولة البيعة" الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.



ووسع النادي الأهلي الفارق إلى أربع نقاط مع الهلال حامل اللقب بفوزه 3-1 على مستضيفه الفتح الذي سجل من ركلة جزاء وأضاع أخرى اليوم السبت.



وأصبح رصيد الأهلي 31 نقطة من 15 مباراة مقابل 27 نقطة للهلال المتصدر الذي خاض 12 مباراة.



وأطلق اليوناني ايوانيس فيتفاتزيديس تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة.



وأدرك الفتح، صاحب المركز العاشر برصيد 17 نقطة، التعادل من ركلة جزاء نفذها التونسي عبد القادر الوسلاتي في الدقيقة 18 لكن مهند عسيري أحرز هدفين متتاليين بضربتي رأس في الدقيقتين 31 و38 ليؤكد تفوق للأهلي.



وكاد ماجد هزازي أن يقلص الفارق في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن محمد العويس حارس الأهلي تصدى لها ببراعة.



وأهدر علي الزقعان ركلة جزاء في الدقيقة 66 عندما أطاح بالكرة خارج المرمى في الدقيقة 66.