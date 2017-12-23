التعادل الأول في خليجي 23 بين البحرين والعراق

الكويت- الرياضية | Saturday, 23 December 2017 - 20:01 pm

أفلت المنتخب العراقي من الهزيمة أمام نظيره البحريني وتعادل معه 1-1 في مواجهة مثيرة جمعت المنتخبين اليوم السبت على ملعب الكويت، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم (خليجي 23) المقامة في الكويت.



وظل التعادل السلبي قائما طوال 78 دقيقة ثم افتتح جمال راشد التسجيل للبحرين ، لكن البديل مهند عبد الرحيم كرار خطف هدف التعادل للعراق في الدقيقة 88 ، ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة في المجموعة الثانية التي تصدرها المنتخب القطري بفوزه اليوم على نظيره اليمني 4-0.



ويعد هذا التعادل الأول في خليجي 23.