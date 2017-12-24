إصدار تذاكر للعائلات.. ولائحة الملاعب تنتظر الاعتماد

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Saturday, 23 December 2017 - 22:51 pm

خاطبت وكالة الشؤون الفنية والاستثمار في الهيئة العامة للرياضة، الأندية ورابطة دوري المحترفين السعودي، من أجل إدراج فئة "العائلات" عند إصدار تذاكر مباريات دوري المحترفين السعودي.

أوضح ذلك لـ"الرياضية" المهندس عبد الرحمن القضيب، وكيل الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية والاستثمار.

وكشف عن الانتهاء من صياغة لائحة تشغيلية للملاعب والبنود التنظيمية الخاصة بدخول العائلات إلى الملاعب.

وينتظر أن تعتمد اللائحة من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال الأيام المقبلة.

وستنضم فئة تذاكر "العائلات" إلى الفئات الأخرى، المنصة الرئيسة، والدرجة الممتازة والأولى ابتداءً من مباراة الأهلي والباطن على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة في 12 يناير المقبل، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين، التي ستشهد أول حضور للعائلات في الملاعب السعودية.وأقرت اللائحة الفقرات والبنود المتصلة بدخول العائلات إلى الملاعب السعودية، وبينها الالتزام بارتداء الزي التقليدي للمرأة السعودية "العباءة والحجاب الإسلامي".