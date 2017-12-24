استشاري يحدد مصير عواجي

جدة ـ الرياضية | Saturday, 23 December 2017 - 22:51 pm

حدد علي عواجي، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، موعداً مع أحـــد الاستشــاريين الاختصــاصـيين فــي إصابات الملاعب بهدف معرفة تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أخيراً وفترة العلاج المحتملة.

وتأتي زيارة عواجي للاستشاري لتحديد البرنامج العلاجي الخاص به، بعد أن طمأن الأطباء اللاعب بعدم حاجته لإجراء عملية جراحية والاكتفــاء بالــعلاج الطبيعي.

وكان اللاعب تعرض لإصابة في العضلة الضامة الأربعاء الماضي، في مناورة فريقه التي أقيمت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية استعداداً لمواجهة الفتح الدورية في الجولة الـ 15 أمس.