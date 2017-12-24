العابد يغيب عن مواجهة التعاون

الرياض ـ عبد الإله المرحوم | Saturday, 23 December 2017 - 22:51 pm

تلقى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضربة موجعة قبل مواجهة التعاون مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين السعودي، بعد أن تعرض نواف العابد لاعب الفريق إلى إنفلونزا أبعدته عن المشاركة في التدريبات التي أجريت مساء أمس السبت على ملعب النادي.وعمد المدرب الأرجنتيني إلى تجهيز ماجد النجراني، للدفع به بديلا عن العابد في مباراة اليوم.

يشار إلى أن الهلال يفتقد أمام التعاون اليوم جهود الأوروجوياني نيوكالاس ميليسي، ومحمد البريك لعدم الجاهزية البدنية، إلى جانب محمد كنو ومختار فلاته اللذين يشاركان مع المنتخب السعودي في منافسات بطولة خليجي 23 في الكويت.