اتحاد الصم يختم موسمه بالطاولة

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 24 December 2017 - 00:00 am

اختتم الاتحاد السعودي لرياضة الصم أمس، موسمه الرياضي لعام 2017م ببطولة المملكة لكرة الطاولة، التي أقيمت في مكة المكرمة، وحقق خلالها نادي جدة للصم المركز الأول في ترتيب فرق الزوجي عن طريق لاعبيه محمد عريف وعبد الله الأحمري، وجاء مركز القطيف في المركز الثاني، بعد أن مثله اللاعبان عادل عويشر وزيد آل مياد، وحل نادي الرياض للصم في المركز الثالث حيث مثله معاذ الوهيبي وسيف الدوسري. وفي نتائج الفردي حقق مركز أبها المركز الأول، عن طريق لاعبه سعيد عريج، بينما جاء نادي الدمام ثانياً عن طريق لاعبه جابر الأحمد، وحل نادي جدة في المركز الثالث عن طريق لاعبه محمد عريف.

وتوج سعيد محمد القحطاني رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أصحاب المراكز الأولى في البطولة.