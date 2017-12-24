الأثقال وصيف الأفروآسيوية

الدمام ـ حسام النصر | Sunday, 24 December 2017 - 00:00 am

أحرز المنتخب السعودي لرفع الأثقال المركز الثاني في البطولة الأفروآسيوية، وحصل ناشئــــــو الأخضـــر على المركـز الثاني في البطولــة العربية للناشئـــين، وجاء المنتخب الشـاب في المركز الثالث في البطولــة العربيـــة للشبــــاب، وحـــل المنتخب الأول ثانياً في منافسات فئة الكبار، وذلك خلال منافســات البطولة العربية للناشئين والشبـاب والكبار والبطولة الأفروآسيوية، والتي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أكثر من 159 رباعاً يمثلون 13 دولة عربية وأفروآسيوية.

وحصل الأخضـر على 71 ميدالية، واختتم الرباع علي الخزعل مشوار الذهـب بانتزاعــه 9 ميداليات في البطولتين. حيث شارك في فئتي الشبـــاب والكبــــار وفي الأفروآسيـويـة، واستطــاع الخزعــل تحقيق ذهبيـة الخطف وزن 105 كـجـــــم، وفضيتي النتر والمجموع في فئة الشباب، وحل في المركز الثاني في منافسات الكبار بحصوله على فضيتين وبرونزية، ومثلها في البطولة الأفروآسيوية.