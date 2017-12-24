4 حكام سعوديين ينالون الشارة الآسيوية

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 24 December 2017 - 00:00 am

حصل أربعة حكــــام سعوديــون في المبارزة على شــارة التحكيــــم الآسيوي للمبــارزة "C"، بعد اجتيازهم الاختبارات التي أقيمـــت في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحـدة، بمشاركــــة 41 حكماً من 15 دولة آسيوية. والحكام هم: محمد هزازي، ومنصور الشمري، وخالد التيماني، وسمير الحنش

وتضمنت الاختبارات "النظريـــة والعمليــة" قانـون لعبة المبـــارزة، وإدارة البطـولات وجدول العقوبــات، وتؤهلهـــم الشارة الآسيويــــة "C" إلى قيادة المنافسات في البطولات الإقليمية.

وهنأ أحمــد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الحكام الأربعة بعد حصولهم على الشارة الآسيوية، مشيراً إلى أنهم كانوا على قدر الثقة التي منحت لهم، موضحاً أن عدد الحكام الحاصلين على الشـارة C في الاتحاد السعودي للمبارزة بلغ 20 حكماً، فيما بلغ عدد الحكام الحاصلين على الشارة A ثمانيـة حكام، وعلى الشـارة B أربعة حكام.

وبيّن الصبان أن عدداً من الحكام السعوديين يتأهبون للمشـاركة في دورة الحكام التي ستقام في فبراير 2018 في مدينة دبي، تمهيداً للحصول على الشارتين الدوليتين A وB.