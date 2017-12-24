المولد يتوج بلقب الإسكواش
الرياض ـ الرياضية | Sunday, 24 December 2017 - 00:00 am
حقق سالم المولد، لاعب إسكواش نادي حراء لقب كأس الاتحاد تحت 11 عاماً، في البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 5 إلى 7 ربيع الآخر بمشاركة 8 أندية.
وسلم خالد السعد، المدير التنفيذي للاتحاد، سالم المولد كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية، فيما تسلم محمد نصفان لاعب الصفا الذي حل ثانياً الميدالية الفضية ومكافأة مالية، وتسلم زميله محمد عواد صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، وجاء سجاد الخطام رابعاً حيث تسلم مكافأة مالية.