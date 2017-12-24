تلقى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضربة موجعة قبل مواجهة التعاون مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين السعودي، بعد أن تعرض نواف العابد لاعب الفريق إلى إنفلونزا أبعدته عن ا